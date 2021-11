Le Mont-Saint-Michel. Télévision : une série sud-coréenne tournée en Normandie

Le Mont-Saint-Michel et son abbaye, cernés par la marée. Quel décor serait plus idéal pour une histoire romantique ? C'est en tout cas celui qu'a choisi le réalisateur sud-coréen Chun Chang Keun pour tourner 12 épisodes de la série asiatique The Package, actuellement diffusée sur la chaîne JBTC, en Corée du Sud.

27 jours de tournage en Normandie

L'équipe de tournage avait posé ses caméras pendant 27 jours, en Normandie, en septembre et octobre 2016. Outre la Merveille dans la Manche, les ports de Trouville-sur-Mer et Honfleur, ainsi que Deauville, dans le Calvados, ont servi de décors. L'intrigue se déroule également à Paris et à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine).

L'Accueil de tournages en Normandie a accompagné la production pour trouver des décors, recruter des techniciens, organiser un casting et tisser des liens avec les administrations locales. Les observateurs avisés remarqueront que, côté costume, les acteurs ne pouvaient pas passer à côté de la marinière Saint-James...

Le Mont-Saint-Michel comme décors

Le scénario raconte l'histoire de Yoon SoSo, devenue guide touristique en France, à la suite d'une rupture amoureuse. Elle se retrouve à diriger un groupe de touristes dont chacun a sa propre histoire : un homme quitté par sa petite amie, un couple de seniors qui se dispute, un père et une fille qui se parlent à peine, etc.

Dans cet extrait, les héros restent coincés sur le Mont-Saint-Michel pour la nuit :