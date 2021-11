Caen. Nouvelle pratique sportive : Le Caen Speed-ball au Calvaire St-Pierre

L'association du Caen speed-ball a vu le jour en septembre 2017 au gymnase du Calvaire Saint-Pierre à Caen (Calvados). Tom Le Corre, président de l'association et Estelle Lods, la trésorière, ont créé l'association avec pour objectif de faire découvrir la pratique au plus grand nombre. En ayant découvert le speed-ball à l'âge de 10 et 7 ans, ils ont été plusieurs fois champions de France avant de devenir encadrants diplômés. "L'idée est de transmettre ce plaisir de pratiquer", se réjouit le maître.

Inventé par un égyptien dans les années 1960, le speed-ball fait partie de la famille des sports de raquette. Se jouant autour d'un mât d'1m70 auquel est accroché une ficelle, avec une balle au bout de celle-ci, le principe de base est simple : il faut taper dans la balle avec une raquette pour la faire tourner autour du mât. "L'ambiance est vraiment familiale. Tout le monde se connaît entre les clubs. C'est agréable et d'ailleurs, en ce qui concerne le matériel, le Havre nous a prêté des mâts. On s'entraide entre clubs pour développer la pratique". Car si le Havre, Dieppe (qui compte presque 40 licenciés) et Caen sont les seuls clubs normands de speed-ball, les caennais comptent tout bonnement mettre en place d'autres manifestations dans la ville pour présenter l'activité.

Plusieurs disciplines

Mais pas question de s'ennuyer dans cette activité sportive qui propose deux disciplines bien distinctes en compétition. "En super-solo, il faut faire le plus de frappes en un temps donné, en jouant aussi bien de la main droite comme de la main gauche, avec deux raquettes. Et en configuration "match", le but du joueur est de faire passer la balle plus d'une fois devant l'adversaire pour remporter le point, en deux manches gagnantes de 10 points. Cela nécessite de l'ambidextrie et une certaine musculature pour ce qui est de la compétition".

Pratique. Tous les lundis de 18h30 à 20h. Lieu : Gymnase du Calvaire Saint-Pierre (4, rue D'anisy). Tarif : 60€ l'année. Renseignements : 06 43 72 00 43

A LIRE AUSSI.

En Indonésie, discipline de fer pour les joueurs de sepak takraw

En Iran, une motarde de 27 ans fait avancer les droits des femmes

Le sport à l'école très éloigné des cours de gym d'autrefois

Normandie : rencontre avec Sébastien Duramé, candidat de L'amour est dans le pré

La coupe du monde de foot féminin en Normandie ? Le Havre est candidat