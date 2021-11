Hors Normandie. Tom vous offre votre lampe de luminothérapie + un coffret sensations bien-être entre 9h et 13h sur Tendance Ouest

L'objet mystère cache derrière lui plusieurs cadeaux

Cette semaine dans "Cherchez, trouvez, gagnez" la bonne réponse pourra vous rapporter gros, à la clé:

- Une lampe de luminothérapie: Fini les coups de blues pendant l'automne et l'hiver, cette lumière simule la réception du soleil (sans les ultraviolets). Pas de scintillements, pas d'UV, son intensité est d'environ 10 000 lux. Équipée de deux tubes de 36 watts à économie d'énergie et ne pesant qu'environ 4 kilos elle est facilement transportable et maniable.

- Un coffret "Sensations bien être": ce sont 4170 expériences ressourçantes à réaliser (dont plus de 70 adresses en Normandie). Profitez des soins du corps, du visage, d'un moment de détente grâce au spa, à la balnéothérapie ou encore au modelage aquatique. Au total plus de 02h de bien-être.

À noter que jusqu'au vendredi 10 Novembre 2017 tous les auditeurs qui passent à l'antenne entre 9h et 13h repartent avec un t-shirt Tendance Ouest.

Petit indice l'objet recherché a un rapport avec la cuisine. Pour poser vos questions à l'animateur il suffit de vous inscrire dès maintenant via le service SMS avec le code TOM au 7 11 12 (65 centimes + prix d'un SMS) ou par téléphone pendant la matinée en composant le 0 892 23 73 38 (40 centimes par minute).

