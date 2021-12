Hors Normandie. Tom vous offre votre barre de son 60 watts entre 9h et 13h

Tendance Ouest, votre radio de proximité en Normandie, vous offre les meilleurs cadeaux au quotidien. Le créneau 9h-13h est l'endroit idéal pour toutes celles et ceux qui aiment chercher, trouver puis gagner. Le principe est très simple, vous réunissez les indices donnés à l'antenne par Tom (l'animateur), puis vous vous inscrivez par sms ou appel.

Après tirage au sort, si vous êtes sélectionné(e) ce sera à vous de poser votre question en direct à l'antenne puis de proposer l'objet que vous avez en tête. Le but étant de découvrir l'objet caché pour repartir avec le gros cadeau.

Votre cadeau : une barre de son de 60 watts

Elle est noire, équipée d'un écran LED et d'une télécommande, elle s'intégrera parfaitement à proximité de votre téléviseur et pourra diffuser le son de vos films, émissions mais également toutes les sources sonores externes provenant d'appareils connectés en mode bluetooth (téléphone portable, ordinateur ou tablette). Bien entendu cette barre de son peut être branchée par câble USB, RCA, Jack et prise optique.

Pour la gagner c'est à vous de découvrir l'objet mystère. Participez en vous inscrivant par sms au 7 11 12 avec le mot code TOM (65 cts+coût sms).

Indices : nous cherchons un objet qui peut être emmené en vacances ! Voici les propositions déjà données : appareil à photos, bouée et lunettes de soleil.