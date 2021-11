Alexis Loison, de la Solitaire du Figaro à la transat Jacques Vabre

39 bateaux s'élancent ce dimanche 5 novembre 2017 du Havre (Seine-Maritime) pour 8056 km de mer direction le Brésil. Parmi les marins qui participent à la 13e Transat Jacques Vabre, course transatlantique en double, de plus en plus de concurrents issus du circuit Figaro, des as de la course en solitaire.

L'atout Solitaire

C'est le cas du skipper de Cherbourg (Manche), Alexis Loison, qui entame sa toute première Transat Jacques Vabre aux côtés de Louis Duc. Ce dernier était arrivé 3e en 2015 au Brésil. L'expérience de son coéquipier sur la Solitaire du Figaro sera utile, notamment les premiers jours de course.

Côté objectif, c'est clair : "on y va pour gagner. Mais ce ne serait pas aussi intéressant si c'était gagné d'avance. Au contraire, il n'y a jamais eu un plateau pareil. Raison de plus pour remporter celle-là."

Et après la Transat?

Cette transat Jacques Vabre fera aussi office de test, pour le marin cherbourgeois, avant une éventuelle Route du Rhum en 2018. La décision n'est pas encore prise. "J'ai aussi envie de refaire la Solitaire du Figaro, car je suis déçu de ma dernière prestation... et que j'ai dit qu'il fallait que je la gagne un jour! En même temps, les deux projets sont-ils viables en 2018 ? J'y réfléchis." Réponse, peut-être, dans une vingtaine de jours...

