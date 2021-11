Le-Havre. Skipper de la Transat Jacques Vabre accusé d'agression sexuelle: ce que l'on sait

Vendredi 3 novembre 2017, un skipper devant prendre le départ de la course à la voile la Transat Jacques Vabre a été arrêté vers 20h30 et placé en garde à vue dans les locaux du commissariat de police du Havre.

• À lire aussi: Un skipper de la Transat Jacques Vabre arrêté pour agression sexuelle



Cet homme de nationalité étrangère est âgé d'une trentaine d'années. Il est soupçonné d'agression sexuelle. Les faits se seraient produits dans un hôtel de la cité Océane, le même jour, en début de soirée.

Une femme en pleurs dans les couloirs d'un hôtel

Une femme a été retrouvée apeurée et en pleurs dans les couleurs de cet hôtel. L'enquête a révélé des contradictions entre le mis en cause et la victime. Samedi 4 novembre 2017, les autorités ont donc décidé de prolonger la garde à vue du skipper de 24h.

• À lire aussi: Emmanuel et Brigitte Macron visitent la Transat Jacques Vabre



La justice indique qu'une enquête de flagrance est en cours. Les auditions vont se poursuivent ce dimanche 5 novembre 2017.

Pas de réaction des organisateurs de la Transat

Les organisateurs de la Transat Jacques Vabre ont peu réagi à cette arrestation.

• À lire aussi: Transat Jacques Vabre: le grand départ c'est ce week-end



Un seul communiqué a été diffusé ce dimanche 5 novembre 2017 concernant l'affaire : "Oman Sail a annoncé à l'organisation qu'il se retirait de la Transat Jacques Vabre. Cette décision fait suite à la prolongation de la garde à vue du navigateur Fahad Al Hasni. Ce seront donc 37 bateaux qui prendront le départ de la course."