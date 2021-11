Rouen. Hockey-sur-glace(Ligue Magnus): Belle victoire pour les Dragons de Rouen face à Angers

Après la victoire à Gap mardi 31 octobre 2017 3-2, les Dragons de Rouen continuent leur série de victoires avec ce nouveau succès sur l'équipe des Ducs d'Angers vendredi 3 novembre 2017 lors de la 19e journée de Saxoprint Ligue Magnus en s'imposant sur le score de 4-0. Et le match ne tardait pas a s'animer avec un premier but inscrit dès la 5e minute de jeu par un but de Marc-André Thinel avant que sur un lancer dévié en supériorité numérique, Chad Langlais venait inscrire le 2e but pour terminer ce premier tiers-temps 2-0.

Un break décisif

Au retour de la pause, le jeu est un peu plus brouillon du côté des Jaunes et Noirs ce qui permet aux Angevins de se procurer quelques occasions mais Matija Pintaric tient son équipe dans le match avec une multiplication d'arrêts déterminants. Après un 2e tiers sans but, les deux équipes se rendent coup pour coup et ce seront finalement les joueurs de Fabrice Lhenry qui inscriront deux nouveaux buts par Loïc Lampérier et David Wohlberg (en cage vide).

Au classement, les Dragons de Rouen restent donc à la 2e place et continuent de faire le trou sur ses concurrents directs Bordeaux (neuf points d'avance) et Gap (onze points d'avance). Place maintenant à une trêve internationale de dix jours où six joueurs des Dragons se rendront en sélection (Loïc Lampérier, Nicolas Ritz, Florian Chakiachvili, Joris Bedin et Kevin Dusseau pour la France et Matija Pintaric pour la Slovénie).

Réactions.

Florian Hardy (gardien Angers): " c'est toujours compliqué de venir jouer à Rouen ça n'a pas échappé à la règle ce soir. On a des gros soucis ce n'est pas normal, on a besoin de se regarder en face et voir ce qu'on peut faire de mieux ce n'est pas acceptable il faut réagir et vite. Il faut arrêter de réfléchir, mettre le bleu de travail et aller au charbon pour redresser la barre."

Benjamin Antonietti: " on a joué solide, on leur a pas donné grand-chose, c'est un bon résultat avant la trêve. C'est un bon championnat, j'ai plus de temps de glace qu'en Suisse, on a des bons joueurs des bons jeunes on n'a rien a envier à certaines équipes en Suisse."

Fabrice Lhenry: " j'ai bien aimé la première et la 3e période, la 2e on s'est compliqué un peu la vie, heureusement que Matija a fait des bons arrêts, il nous tient dans le match."

