Rouen. Hockey-sur-glace: les Dragons de Rouen font tomber le champion en titre Gap

Victoire importante pour les joueurs des Dragons de Rouen (Seine-Maritime) qui se sont imposés 3-2 pour le compte de la 18e journée de Saxoprint Ligue Magnus sur la glace du champion de France en titre Gap, mardi 31 octobre 2017.

Deux tiers sans but

Un match qui aura mis plus de quarante minutes à se mettre en route. Les cinq buts de la rencontre ont été inscrits pendant le dernier tiers-temps. Ce sont d'ailleurs les Rouennais qui se démarquent les premiers avec une ouverture du score signée David Wohlberg, qui s'infiltre entre deux défenseurs adverses pour tromper le portier gapençais 1-0.

La suite de la rencontre est moins bonne coté Jaune et Noir puisque les Dragons vont encaisser deux buts par Chad McDonald et John Jack Lewis 2-1. Les joueurs de Fabrice Lhenry ne lâcheront rien et parviendront à égaliser rapidement sur un but à angle fermé de Nicolas Deschamps et deux minutes plus tard c'est Marc-André Thinel qui donnera la victoire à ses coéquipiers.

La bonne opération

Au classement, les Normands réalisent la bonne opération de la soirée en revenant à quatre points du leader Grenoble battus aux tirs aux buts par les Boxers de Bordeaux 5-4.

Prochain match vendredi 3 novembre 2017 avec la réception des Ducs d'Angers sur l'Ile Lacroix pour le compte de la 19e journée de Saxoprint Ligue Magnus.

