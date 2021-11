Caen. Handball (Proligue) : Les Vikings de Caen continuent d'impressionner ! 

Cinquième victoire en sept matchs pour les Vikings de Caen (Calvados) qui poursuivent leur début de saison fou. Vendredi 3 novembre 2017 les Caennais se sont imposés 24-23 contre Limoges au Palais des Sports, devant quasiment tout le match, les protégés de Dragan Mihailovic ont tenu et confortent leur troisième place de Proligue, alors que les deux co-leaders Chartres et Pontault-Combault, tous deux battus ce soir ne sont plus qu'à un point. Pontault-Combault, c'est d'ailleurs le prochain adversaire de Caen, vendredi 10 novembre au Palais.

Le fait de match

Alors que le match semble plié lorsque Skirmantas Pleta inscrit le but du 22-15 à la 39e minute de jeu, Caen connaît un gros temps faible en n'inscrivant aucun but supplémentaire pendant 14 longues minutes et laisse son adversaire revenir à 22-21. Plus de peur que de mal pour les Normands qui ne seront jamais rejoints par Limoges qui tire sur le poteau à la dernière seconde du match alors que le score est de 24-23.

Réaction.

Alexandre Aguilar (capitaine de Caen) : "Ce n'est que le début de la saison, on ne joue pas un excellent handball mais on a de la réussite car nos adversaires sont souvent diminués physiquement. On a appris de la saison dernière où on n'arrivait jamais à tenir un résultat, l'équipe prend de l'expérience."

La fiche.

Caen - Limoges : 24-23 (13-11)

Caen : Moran 2, Pleta 5, Allais, Langevin 2, Mancelle 6, Goupillot, Zeljic, Rosales, Sacko 3, Moreno, Garcia 1, Aguilar, Rossi, Corneil 3, Serdarevic (GB, 10 arrêts), Arsenic (GB)

Limoges : Mandic 1, Vranic 4, Lavialle, Calandre 2, Basmalis, Roby 1, Moreau 3, Dude 2, Rac 3, Corneil, Darras 1, Cutura 6, Guerinot (GB, 1 arrêt), Rasimas (GB, 14 arrêts)

