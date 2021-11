Rouen. Football: gros déplacement pour Quevilly Rouen Métropole à Nîmes

Battus dans le derby face au Havre vendredi 27 octobre 2017, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-maritime) effectuent le long déplacement jusqu'à Nîmes pour ce match comptant pour la 14ème journée de Domino's Ligue ce vendredi 3 novembre 2017.

Et encore une fois, ce sera un match compliqué à gérer pour les Rouges et Jaunes qui n'arrivent pas à se sortir de cette 19ème place et qui ont toujours cinq points au compteur alors que du coté Nîmois, les Sudistes sont actuellement 3ème au classement avec la meilleure attaque (26 buts marqués, dont dix dans les trois derniers matches).

Créer un déclic

Mais rien n'est impossible dans ce championnat et les joueurs de Manu Da Costa comptent bien montrer qu'ils sont capables de rivaliser avec les équipes du haut de tableau, comme contre l'AC Ajaccio où les Normands avaient perdu 1-0 en montrant de belles choses.

Une victoire à l'extérieur serait alors une bonne chose pour ce club qui rate la victoire depuis le 15 septembre et un succès face à Nancy (2-0).