Tendance Sports : Spéciale Coupe de France !

Ce midi, l'émission Tendance Sports (12h-13h) était en grande partie consacrée au football et à la Coupe de France et au 6e tour disputé ce week-end sur les terrains de la région. Cette année, les heureux élus vers le premier tour national se nomment Cherbourg, Avranches, Alençon et Mondeville.