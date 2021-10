Un album posthume d'Amy Winehouse sortira le 5 décembre

Intitulé Lioness : Hidden Treasures, il contiendra douze chansons inédites de l'artiste, disparue à 27 ans en juillet dernier.

L'album est le fruit de la collaboration des producteurs Salaam Remi et Mark Ronson, deux proches collaborateurs de la défunte, avec la bénédiction de sa famille.

Parmi les trésors cachés d'Amy Winehouse figurent des reprises de The Girl From Ipanema, Our Day Will Come ou encore A Song for You. L'album compte aussi des duos avec NAS, Questlove des Roots ou Tony Bennett, pour Body and Soul déjà sorti sur Duets II du crooner en septembre dernier.

Lioness : Hidden Treasures comporte aussi des versions alternatives de ses titres parus sur Frank et Back to Black ainsi que des titres inédits, destinés à son troisième album, qui ne verra jamais le jour.

Plus d'informations sur Lioness : Hidden Treasures sur le site officiel d'Amy Winehouse : www.amywinehouse.com