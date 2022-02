"The Lady Is A Tramp", reprise de la comédie musicale "Babes In Arms"(1937), a été revu et corrigé avec Lady GaGa.

Il succède à "Body And Soul"! Ce titre a été enregistré avec la défunte Amy Winehouse. C'est d'ailleurs le premier et peut-être unique titre posthume qui paraîtra estampillé "Amy Winehouse". Il a été enregistré quelques semaines avant sa mort survenue le 23 juillet à son domicile.