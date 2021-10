Buzz : découvrez "Our Day Will Come", nouvel extrait de l'album posthume d'Amy Winehouse.

Cela fait déjà plusieurs jours que nous vous l'avons annoncé : un album posthume d'Amy Winehouse sortira le 5 décembre prochain. Intitulé Lioness : Hidden Treasures, il contiendra douze chansons inédites de l'artiste disparue à 27 ans en juillet dernier. Parmi ces inédits, il y a "Like smoke" enregistré en 2008 avec le rappeur NAS (cf ci-dessous).Il y a désormais également "Our Day Will Come" ("notre jour viendra"). Découvrez le clip ci-dessous. L'album est le fruit de la collaboration des producteurs Salaam Remi et Mark Ronson, deux proches collaborateurs de la défunte, avec la bénédiction de sa famille. Parmi les 12 trésors cachés de "Lioness : Hidden Treasures", figurent des duos dont celui avec Nas ainsi que des titres à l'origine destinés à son troisième album, qui ne verra jamais le jour.