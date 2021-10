Lady Gaga, Britney Spears, Elvis, Mika, Amy Winehouse, Christophe Maé dans un pub !

Devant votre écran vous allez voir tour à tour défiler: Elvis, John Travolta dans Saturday Night Fever, les Cure, Polnareff, David Bowie, Michael Jackson, les Daft Punk, Tokio Hôtel, la vague Tecktonic, Mika, David Guetta ou encre Will I Am des Black Eyed Peas, le tout sous forme de morphing. Une version féminine existe également allant d'Edif Piaf à Lady Gaga en passant par Madonna, Britney Spears et même Amy Winehouse.



Vous pourrez découvrir sur cette vidéo les coiffures, les vêtements des 60 dernières années.

Ces vidéos ont étaient vu plus de 9 millions de fois en France cette année, un beau coup de pub !