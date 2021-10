Anthony d'Isigny le Buat, gagnant du Week-end à Londres!

Près de 1 000 personnes ont fait le déplacement ce week-end à Condé/Vire pour découvrir la première édition du Salon du Mariage et de la Mode.



45 exposants avaient fait le déplacement pour le bonheur des visiteurs et surtout des futurs mariés qui ont pu obtenir des renseignements, des devis et en prendre plein les yeux lors des 4 défilés de mode du week-end.



Anthony Simpois, originaire du Sud Manche a remporté le week-end à Londres mis en jeu sur Tendance Ouest par Mc Evenements et Cosédia Voyages à Coutances.

Notre gagnant a envoyé UN SEUL sms, a été selectionné et a été tiré au sort!