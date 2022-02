Indochine retrouve le Stade de France vendredi et samedi

Le 26 juin 2010, Indochine est entré dans l'histoire en s'offrant le haut de l'affiche de la plus grande arène du pays.

Seule une poignée d'artistes hexagonaux -- la plupart en solo -- peuvent s'en targuer: Johnny Hallyday, Mylène Farmer, David Guetta, Kassav' et Yannick Noah.

Cette fois, Indochine double la mise, avec deux concerts consécutifs, vendredi et samedi. 130.000 spectateurs sont attendus au total, dont des auditeurs de Tendance Ouest !

Indochine doit cette extraordinaire popularité et longévité -- les débuts remontent à 1981 -- à la fidélité de ses fans, auquel le groupe accorde une attention rare dans le milieu de la musique, au point de veiller à ce que les tarifs de leurs concerts restent les plus bas possible.

Ainsi, les billets pour leurs deux soirs au Stade de France sont moitié moins chers (entre 40 et 70 euros) que ceux pour le concert des Rolling Stones il y a deux semaines.

- Le 14 juillet à Londres -

Le groupe ne compte pas pour autant négliger le spectacle.

"Avec le public que l'on a et ce qui s'est passé lors de notre premier stade en 2010, oui, on peut rendre des concerts dans un stade incroyablement émouvants et forts", estime le chanteur Nicola Sirkis.

"Depuis un an, nous préparons ces deux concerts, et que l'on soit sur la pelouse derrière, devant, près ou loin, le public entier du stade sera en communion", jure-t-il.

Indochine a prévu une scène "inédite" de 80 mètres de large, pénétrant sur la pelouse sur 50 mètres pour être au plus près du public et annonce "une cascade d'effets spéciaux".

"57 semi-remorques achemineront les décors et la technique, plus de 700 techniciens sont mobilisés pour installer 550 mètres carrés d'écrans et 25.000 watts de puissance de son", annonce le groupe.

Les deux concerts doivent être l'apothéose d'une tournée de plus de 80 dates entamée à l'hiver 2013, dans la foulée de la parution de son douzième album "Black City Parade".

Résolument fidèle au son "new wave" que le groupe a popularisé en France dans les années 80, ce disque très ancré dans l'actualité a été inspiré par un défilé de villes. Un thème qu'Indochine a ensuite transposé sur scène.

Cet été, Indochine sera tête d'affiche des Déferlantes d'Argelès (7 juillet), des Vieilles Charrues (17 juillet) et de la Foire au Vin de Colmar (9 août). Et il fêtera à sa façon la Fête nationale en donnant un concert le 14 juillet... à Londres.