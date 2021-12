Hérouville-Saint-Clair/écologie/bénévoles/informatique/électronique/. Une École de la Bricole à Hérouville contre le réflexe jeter

Mixeurs, grille-pain, chauffages, chaînes hi-fi... des appareils pêle-mêle en attente d'un sauvetage jonchent le petit local de la boutique Habitat où est accueillie "L'École de la Bricole", un lieu solidaire à destination des habitants d'Hérouville Saint-Clair (Calvados). L'un des douze bénévoles des lieux, Émilien Basset, aide un particulier à booster son ordinateur : "avec la bonne caisse à outils, on peut tout faire". Une fois par mois, le grand public est invité à apporter des objets en délicatesse, avec des prochains rendez-vous fixés les jeudi 16 novembre et mercredi 13 décembre 2017 (15h - 19h).

Dans cet atelier, les ordinateurs surannés muent entre les mains de l'étudiant en informatique et ses collègues, à l'aide de logiciels à licences libres et gratuites, pour une légalité irréprochable. Ici, la "bidouille" revêt ses lettres de noblesses et prend tout son sens. L'idée ici "n'est pas de "Faire Pour" mais bien de "Faire Ensemble".

Revenir à la simplicité, oublier le réflexe jeter

"Quelques objets ne sont pas réparables, mais beaucoup le sont, sans passer par la case trop systématique du jeter", explique Fabien Lechevalier, agent de développement social. Avec peu de moyens, en entremêlant les compétences et surtout l'envie. Cette action anti gâchis et gaspi transforme tout naturellement les participants en éco-citoyens, de façon ludique et conviviale. En défiant la surconsommation, "l'École de la Bricole" transmet au consommateur le goût de réparer.

Pratique. Boutique Habitat, "L'École de la Bricole". 405 haute folie à Hérouville Saint-Clair. Tél. 02 31 47 80 00

A LIRE AUSSI.

Casser un frigo à coups de masse... pour se débarasser de ses tracas du quotidien

Fermiers zimbabwéens expatriés au Nigeria: les derniers vétérans produisent coûte que coûte

En RDCongo, village traditionnel cherche touristes

Ordinateurs interdits: les classes affaires risquent de souffrir

Nataliya Kosmyna connecte les objets à la pensée