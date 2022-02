Caen. Ouverture d'un club d'esport à Caen: ça se précise

L'association d'esport caennaise organisait mardi 21 février 2017 à l'IAE de Caen (Calvados) une soirée spéciale dans le but de présenter son projet aux entreprises et collectivités locales afin d'obtenir leur appui financier. "Les joueurs prennent plaisir à se retrouver physiquement pour s'entraîner ensemble et échanger sur leur passion", expliquent Lazare Thorel et Antoine Cognard, les deux créateurs de l'association. Le marché de l'esport se développe toujours plus en France où aujourd'hui, 35 millions de personnes jouent régulièrement à des jeux vidéos.

Le local a été trouvé, il ne manque plus que du matériel

Le principal objectif de l'association créée en décembre 2015 est l'ouverture d'une structure avec des conditions optimales pour s'entraîner, telles que du matériel de qualité et une connexion internet haut débit. "De la même façon qu'un footballeur ne s'entraîne pas seul dans son jardin, un gamer préfère s'entraîner en équipe." Très bonne nouvelle pour les dirigeants qui avaient prévu d'y consacrer 8 000€ par an sur un budget de 20 000 : un local leur sera finalement prêté. Plus qu'à trouver du matériel à mettre dedans !

