Créée il y a 65 ans, l'association de défense des consommateurs et des usagers joue un rôle important pour les règlements de conflits dans les domaines du logement, du cadre de vie et de la consommation. "En 2016, l'association est intervenue sur prés de 130 dossiers, avec un délai de traitement qui varie, en général 48 heures, mais nous avons des cas plus importants qui nécessitent jusqu'à un an d'intervention", précise Moïse Renier, trésorier de l'association Consommation, logement et cadre de vie (CLCV) à Hérouville Saint-Clair (Calvados), rattachée à l'association nationale.

Accompagnement des usagers dans leurs litiges

Au quotidien, l'association résout de nombreux conflits. Les plus grosses affaires interviennent dans le secteur du logement (état des lieux, contrats, frais cachés, travaux...). Le CLCV joue un rôle de "conciliateur" pour les adhérents de l'association. "Elle défend les intérêts des usagers devant les juridictions, auprès des pouvoirs publics et même au niveau de l'Union Européenne."

L'association informe également les usagers et consommateurs grâce à des guides pratiques, juridiques vendus en librairie et grandes surfaces. Le CLVC mène aussi des enquêtes sur le territoire normand et aide les nouveaux propriétaires à trouver un locataire.

Pratique. www.clcv.org. Pour adhérer à l'association il faut compter 40€ annuel sans limite de conflits.

