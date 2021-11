L'élection kényane monte les voisins les uns contre les autres

"C'était la chambre", se lamente Steven Chege en pointant du doigt un amas de fer calciné et de bois brûlé. "Et ça c'était l'autre pièce", dit-il en montrant une chaîne hifi fondue et une télévision fracassée au milieu des cendres encore chaudes.