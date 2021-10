Ils sont désormais 103 sur le territoire de l'ex Basse-Normandie. Vendredi 20 octobre 2017 a pris fin à Caen (Calvados) une formation pour les 23 derniers gendarmes formés aux démarches à adopter pour toute enquête où le numérique tient une place importante. "L'idée, c'est surtout de donner de premières bases, de leur permettre de faire les premiers pas relativement simples dans leur investigation et de ne pas compromettre de possibles preuves à cause d'une mauvaise manipulation", présente Olivier Pouchard, l'un des cinq enquêteurs techniciens du pôle cybercriminalité de la région, basé à Caen et lancé en septembre 2016.

"Nos vies sont numérisées"

En dehors des analyses commandées par leurs confrères pour faire avancer leurs enquêtes et qui occupent 90% de leur temps, cette plateforme d'experts a permis de faire chuter en un an, grâce à leurs patrouilles sur les réseaux publics et sur les sites cachés, trois pédophiles, un adepte de contrefaçon et une personne pour apologie du terrorisme.

"Nous avons besoin de ce type de formation, explique en brigade l'adjudant-chef Cyrille Collas. Nos vies sont tellement numérisées désormais que chaque enquête nécessite une dose d'investigations liées au numérique, que ce soit sur les téléphones portables, les tablettes, les ordinateurs, les montres connectées ou autres". Aux agents de terrain de remonter à Caen, les cas les plus difficiles à traiter.

