Rouen. Tennis de table : en Champions League ETTU, l'ALCL doit se battre

Ce vendredi 20 Octobre, le club de l'ALCL tennis de table de Grand-Quevilly recevait les Hongroises de Szekszard AC pour leur 2e match dans le Groupe C de Champions League ETTU.

La tâche s'annonçait délicate, après leur premier match perdu face aux Croates de Dr. ?asl, les Normandes affrontaient l'une des plus fortes équipes européennes de la Champions League.

Des adversaires de taille

À la pause, les deux équipes sont à égalité 1-1, le 3e semble bien engagé, Galia Dvorak mène la danse 2-0 et le 3e set est plus qu'à portée (9-2). Mais la normande craque. La Hongroise reprend le dessus et ne laisse plus aucune chance à son adversaire. Score final 2-3 et les Hongroises repassent devant 1-2. Dans le 4e match, Kim se défend mais s'incline également 3-1.

L'ALCL s'incline 3-1 mais a pris quelques sets pour le classement général. "On savait que ça ne serait pas facile, les Hongroises étaient favorites sur nous. Toutes les joueuses ne sont pas loin de la victoire, ça aurait pu tourner à notre avantage. On est dans la poule la plus difficile, il reste les matchs retours et il faudrait qu'on gagne 3-0 ou 3-1 pour reste dans le championnat européen, sinon on redescendrait en ETTU Cup", confie Guillaume Liot, le coach de l'ALCL.

