Rouen. Rugby : Rouen victorieux face à Strasbourg

Ce samedi 21 octobre, le Rouen Normandie Rugby recevait Strasbourg (Bas-Rhin) pour la 6e journée de championnat de Fédérale 1. Les Rouennais s'imposent 25-15.

Face aux Alsaciens, les Rouennais se devaient de remporter le match pour sortir de la zone rouge. "Un stress était présent dans les vestiaires avant la rencontre", confie Richard Hill, le Coach normand. Pendant le match, le vent et ce stress font rater quelques occasions et en fin de première période, Rouen ne mène que 10-0. Puis une faute de PJ Gidlow le fait sortir du terrain et les Strasbourgeois en profitent pour ouvrir le score. À la mi-temps, Rouen mène quand même 10-3.

Rester confiant

Dans la seconde partie du jeu, les Rouennais évoluent à 14 contre 15 mais ils dominent et s'imposent 25-15. "Cette victoire est importante pour l'esprit d'équipe", indique le coach Rouennais.

Le match face à Strasbourg était une première pour les Rouennais qui évoluaient avec leur 15 de départ titulaire. Les matchs précédents ont servi au staff à composer cette équipe et le résultat à parler face à Strasbourg.

La prochaine journée, face à Chambéry, sur leur terrain, s'annonce difficile avec un effectif réduit: 7 joueurs évoluant en position 3/4 seront indisponibles pour la rencontre, Gabin Villiere est engagé dans l'équipe de France de Rugby à 7, PJ vient d'écoper d'un carton, et quelques blessés ne vont pas arranger les affaires des Lions face au leader de la poule.

