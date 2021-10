Hors Normandie. La plus grande tyrolienne du monde sera inaugurée aux Emirats arabes Unis

Avis aux amateurs de sensations extrêmes, les Émirats Arabes Unis s'apprêtent à inaugurer la plus longue tyrolienne du monde. Cette activité a pour but de développer le tourisme en attirant une clientèle mondiale et surtout celles et ceux qui ont soif d'aventure.

2000 mètres d'altitude

Il faudra grimper à 2 000 mètres d'altitude pour enfiler l'équipement et prendre ce grand bol d'air. Le point de départ est fixé sur le mont le plus haut des Émirats Arabes Unis le Ras Al Khaïmah situé en plein désert.

Un teaser est déjà en ligne avant l'inauguration prévu en Décembre, petite immersion dans le décor :

Il reste deux inconnue : la longueur exacte du câble et la somme qu'il faudra débourser pour vivre ce moment unique.

A l'heure actuelle la tyrolienne la plus longue du monde mesure 2 200 mètres et détient déjà un surnom bien marquant “The Monster” ; elle se situe sur le territoire de Porto Rico.

A LIRE AUSSI.

Le Qatar appelle l'Arabie saoudite et ses alliés au dialogue

Loin du tumulte, Hollande parle culture et défense aux Emirats

L'interdiction des ordinateurs en vol par Washington et Londres entre en vigueur

Crise dans le Golfe: un "impact" sur le Mondial-2022, sans conséquence en France ?

Trump propose d'apaiser la crise entre le Qatar et ses voisins du Golfe