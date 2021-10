La mer sera très agitée ce week-end, sur les côtes de la Manche, conséquence d'un système dépressionnaire situé à l'Ouest immédiat de l'Irlande qui générera un très fort flux perturbé de secteur Sud-Ouest dans la matinée du samedi 21 octobre 2017, basculant à l'Ouest en fin d'après-midi, puis Nord-Ouest le dimanche 22 octobre 2017 le matin, sur l'ensemble de la Manche. Il sera accompagné de vents de 65 à 75 km/h et des rafales allant jusqu'à 110 km/h samedi en Manche, et ce jusqu'en soirée sur le Pas de Calais.

Des vagues de 6 à mètres et de forts vents

Les vagues pourront atteindre un maximum de 6 à 8 mètres sur l'Ouest de la Manche, et un maximum de 5 à 7 mètres sur le centre de la Manche en début d'après-midi samedi.

Le préfet maritime déconseille donc toutes pratiques de loisirs nautiques et appelle les usagers de la mer à la plus grande prudence. Pour les plaisanciers, il est conseillé de différer tout départ en mer et de ne pas pratiquer de sport nautique, de vérifier l'amarrage de son navire et l'arrimage du matériel à bord. Toute perte de matériel en mer (annexe, voile…) doit être immédiatement signalée au Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS - numéro: 196).

Pour les baigneurs, plongeurs, pêcheurs ou promeneurs, il est demandé d'être particulièrement vigilants à ces phénomènes, notamment sur les plages et l'estran. Par ailleurs, il est fortement recommandé:

• de consulter avant toute sortie en mer ou sur le littoral la météo, les coefficients et horaires de marée, et si nécessaire de se faire expliquer ce que cela implique concrètement



• de ne pas sortir seul et d'informer ses proches de ses intentions au préalable (lieu, heure de départ et si possible de retour)



• de disposer d'un moyen de communication pour alerter les secours (téléphone portable - n°196 - chargé au préalable ou VHF)



• de rester à proximité d'un point de repli et de conserver un point de repère visuel sur le littoral (en montant, la marée peut modifier considérablement la perception de l'environnement).