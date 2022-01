Granville. Vents forts et coefficients importants : prudence en mer et sur le littoral

Les usagers de la mer sont appelés à la vigilance par le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, en raison des conditions météorologiques difficiles qui s'annoncent les jeudi 7 et vendredi 8 décembre 2017.

Jeudi 7 décembre 2017, un vent de secteur sud-ouest souffle à 60-70 km/h accompagné de rafales pouvant atteindre 90 km/h, état de mer 4 à 5.

Risque de "vague-submersion"

Vendredi 8 décembre 2017, un vent de secteur nord-ouest soufflera à 50-60 km/h accompagné de rafales pouvant atteindre 80 km/h.

Compte tenu de ces conditions météorologiques perturbées, caractérisées par la conjonction d'une mer forte liée à des coefficients de marées importants (106), de vents forts et d'un risque de "vague-submersion", le préfet maritime déconseille toutes pratiques de loisirs nautiques et appelle les usagers de la mer à la plus grande prudence.

En cas de difficulté, un seul numéro pour alerter le CROSS de tout problème grave dont vous êtes victime ou témoin : le 196.