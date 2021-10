Près de 17 millions d'euros: c'est la somme que représentent les fraudes à l'Ursaff détectées par les inspecteurs cette année dans la Manche, l'Orne et le Cavlados. C'est beaucoup plus que l'an dernier où un peu plus de 12 millions d'euros de fraude avait été repérées.

Un meilleur maillage territorial

"Cet été par exemple, pour la campagne des contrôles saisonniers, nous avons détecté 12 % de plus de travail illégal par rapport à l'année 2016… précise Renaud Dorchies, responsable du pôle de lutte contre le travail illégal. C'est un travail de longue haleine entamé en 2006 avec les partenaires: la police aux frontières, la gendarmerie mais aussi les services fiscaux… Les syndicats patronaux ou de salariés nous alertent aussi sur certaines situations."

Et parmi les fraudeurs, certains secteurs économiques ressortent plus. "La construction bien sûr, tous les gros chantiers de la région sont beaucoup contrôlés et bien souvent cela donne des résultats assez inquiétants, poursuit le contrôleur. Sur la côte, il y a aussi de nombreux cafés-restaurants… Mais d'autres domaines, comme le monde du spectacle, sont aussi touchés…"

La Côte Fleurie dans le viseur

À travers la Manche, l'Orne et le Calvados, une zone est particulière fructueuse en termes de contrôle: la Côte Fleurie avec Deauville Trouville, Honfleur… "C'est un secteur particulièrement touristique, et la proximité avec l'Ile-de-France joue aussi. Les entreprises parisiennes ont plus tendance à avoir de mauvaises pratiques."

Pour Renaud Dorchies, l'enjeu de ces contrôles est, au-delà du recouvrement qui ne représente qu'un tiers des redressements, de "régulariser les employés" et surtout de mettre un terme à une concurrence déloyale. "Quand je contrôle une entreprise en fraude sur un chantier, je la fais renvoyer et le maître d'ouvrage opte alors souvent pour des artisans locaux", souligne-t-il.

A LIRE AUSSI.

Pratiques trompeuses dans l'e-commerce: 19 sites verbalisés en France

Le contrat de chantier, à mi-chemin entre CDI et intérim