Rénovée. La galerie des Amériques à redécouvrir au Muséum d'histoire naturelle de Rouen

Après l'aménagement de la galerie Océanie par des représentants Papous et Maoris, l'aménagement de la section asiatique par des artistes Indonésiens, le Muséum donne aujourd'hui la parole à des représentants des communautés américaine Osages et brésilienne Kayapo pour la galerie des Amériques. Sébastien Minchin, directeur du Muséum nous explique l'intérêt de cette collaboration.

Quel est le principe de cette opération?

"L'idée était de présenter dans cette galerie des Amériques les différentes parties du continent américain. Par le biais d'associations et d'ethnologues, le Muséum a établi un contact avec des représentants des communautés Osages qui vivent en Oklahoma et des tribus Kayapo originaires de la forêt amazonienne afin qu'ils puissent interpréter nos collections. Les deux associations partenaires qui nous ont mis en lien sont OKOC (Oklahoma occitanio) basée à Montauban et JAVIRU prod à Toulouse. Les artistes créent des décors, choisissent les pièces du musée les plus pertinentes et les commentent et font aussi des donations d'objets originaux."

Qui sont les artistes choisis comme porte-parole?

"Ils sont choisis en fonction de leur place au sein de leur communauté, ce sont des porte-paroles, ils ont une légitimité au sein de leur communauté mais ce sont aussi des personnes estimées pour leurs talents d'artiste. Joe Don Brade est un Indien Osages. C'est aujourd'hui un artiste reconnu chez lui en Oklahoma mais également dans l'ensemble des États-Unis et même au niveau international. En 2014, il avait par exemple exposé au Grand Palais lors d'une exposition collective sur le thème des artistes indiens d'Amérique du nord. Nous accueillons aussi deux représentants de la tribus Kayapo: Nhakti et son mari Bepkamrek. Nhakti pratique la peinture corporelle, une tradition ancestrale avec des motifs symboliques qui évoquent leur environnement naturel. Son mari qui est infirmier Kayapo et lui sert de traducteur."

Comment valorisent-ils les collections du Muséum?

"Tout d'abord, ils sont invités à sélectionner des objets dans nos réserves. Ils composent aussi des cartels pour les objets présentés dans les vitrines : des commentaires qui nous informent sur leurs usages. C'est un vrai échange autour des collections. Mais les artistes font aussi don de nombreux objets. Les Kayapos sont connus pour leurs parures de plumes or de nombreuses espèces d'oiseaux sont aujourd'hui protégées par les conventions internationales. Ils s'adaptent donc à ces restrictions en composant des parures avec des éléments plastiques. Ils font ainsi évoluer leurs traditions. Nhakti et son mari offrent donc de nombreuses parures de ce genre mais aussi des bijoux et Joe offre une robe Osages. Les artistes créent également des décors pour les vitrines de la galerie. Nhakti peint sur tissus à main levée les symboles géométriques symétriques dont elle fait habituellement usage pour ses peintures corporelles temporaires. Quant à Joe, il crée une grande fresque dans laquelle il évoque la chasse aux bisons dans les grandes plaines."

Pratique. A partir du 20 octobre. Muséum d'histoire naturelle à Rouen. Gratuit. Tél. 02 35 71 41 50

A LIRE AUSSI.

En Afrique du Sud, la célébrité tardive de l'artiste Esther Mahlangu

Blues, Rock, Jazz: comment les Amérindiens ont influencé la musique américaine

Avec "Arte continua", les grands noms de l'art contemporain s'exportent à Cuba

Paris perd son Musée de l'Erotisme: ses collections coquines aux enchères

En Irak, faire appliquer la loi peut coûter cher