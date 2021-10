Ludique. Rouen : la petite taupe mène l'enquête au Muséum d'histoire naturelle

D'après l'ouvrage bien connu des parents et des tout-petits : Qui a bien pu lui faire sur la tête ? la petite taupe mène l'enquête, un best-seller de la littérature enfantine, le Muséum de Rouen (Seine-Maritime) présente actuellement une nouvelle exposition montée grâce à la collaboration du Muséum de Lille sur le thème des excréments. C'est à découvrir jusqu'au 8 juillet 2018.

Une exposition familiale

"Le discours s'adresse aussi bien aux parents qu'aux enfants, souligne la scénographe Virginie Lecoq. Celle de Lille s'adressait exclusivement aux 3-6 ans. À cet âge le sujet est souvent abordé par les enfants mais il nous a semblé nécessaire de développer cette visite pour s'adresser à une tranche d'âge plus large, de façon à ce que les adultes s'intéressent également et puissent partager avec leurs enfants". Le Muséum a bénéficié du prêt de trois spécimens venus de Lille : un cheval de trait, une vache et un cochon des Flandres mais cette exposition conçue à Lille s'est aussi enrichie des propres collections du musée. "C'est une façon originale de valoriser nos collections, ajoute Sandra Leboucher restauratrice et conservateur. En sortant ces spécimens des vitrines nous avons eu le plaisir de voir que certaines bêtes naturalisées il y a 170 ans sont encore en très bon état".

Un parcours de visite sensoriel

Grâce au livret remis en début d'exposition, les parents pourront répondre aux questions des enfants au cours de la visite. L'exposition se segmente en plusieurs stands : un espace dédié à la taupe, un autre aux crottes : "C'est une partie ludique où les enfants essayent d'attribuer l'excrément à l'animal correspondant", explique Virginie. Il y a aussi un espace selfie où les enfants posent avec la même coiffe que la taupe du livre, un espace lecture avec des ouvrages à disposition pour les petits sur le thème et un espace central avec de belles bêtes naturalisées. Le mobilier est adapté aux petits : les globes permettent de créer une certaine proximité entre les pièces présentées et les jeunes visiteurs, mais pour mieux aiguiser les sens il règne également une odeur spéciale dans l'espace d'exposition : "Il y a des diffuseurs d'odeurs artificielles. La nuit c'est l'odeur de cheval et de terre humide qui se dégage et en journée c'est une odeur de paille : tous les sens sont sollicités", s'amuse Virginie.

Une réflexion sur l'écologie

"Le muséum est un musée durable et responsable et développe depuis plusieurs années une réflexion autour de la consommation et l'écologie. Cette exposition s'inscrit dans ce cadre" note Sandra. La petite taupe qui est le fil conducteur de l'exposition permet d'évoquer un mammifère méconnu, sur lequel pèse de nombreuses idées préconçues, et qui est pourtant indispensable à notre écosystème. Elle permet d'aérer le sol. La première partie de l'exposition destinée au plus jeunes nous renseigne d'ailleurs sur ses habitudes alimentaires et sur la variété de l'espèce grâce à une scénographie à hauteur d'enfant. "Les excréments qu'ils soient humains ou animaux peuvent avoir des usages positifs pour l'environnement : comme engrais par exemple, souligne Sandra. En partant d'un sujet qui plaît aux petits on invite le visiteur à la réflexion".

Pratique. Jusqu'au 8 juillet 2018. Muséum de Rouen. Tarifs 0/4€. Tél. 02 35 71 41 50

