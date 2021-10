Rouen. Romain Brifault, Normand, autiste Asperger et styliste talentueux

Il fait référence à Karl Lagerfeld et à Yves Saint-Laurent, et s'illumine dès qu'il parle patrons, créations et tissus. Romain Brifault, 24 ans, est comme un poisson dans l'eau dans le milieu de la haute-couture. Un secteur que ce jeune autiste Asperger a dû appréhender avant de se lancer dans le grand bain, en montant sa propre maison avec son frère Alexandre. Mais le déclic, c'est en stage chez Gérard Darel que le jeune homme l'a eu : "Le directeur artistique d'un bureau de style a décelé chez moi un potentiel dont je ne me rendais pas compte. C'était un moment fort !"

Des pièces uniques et innovantes

Maintenant installé dans son atelier de la maison familiale de Morgny-la-Pommeraye (Seine-Maritime), Romain pense, imagine et dessine des pièces dignes des plus grands créateurs. Avec toujours le soucis du détail et de l'originalité. "J'absorbe les mots des clientes pour avoir les idées. Et je vois très vite dans ma tête quelque chose de précis", décrit le jeune homme qui travaille beaucoup la nuit, quand la maison est silencieuse et qu'il peut se concentrer plus facilement.

Ce souci du détail, Romain Brifault le met au service de clientes qui repartent avec des pièces uniques. Et parfois innovantes, comme le système de robes de mariée adaptées aux personnes en fauteuil roulant que le styliste a fait breveter. Un premier pas qui l'a fait connaître, avant, pourquoi pas, de tutoyer les sommets. "Prouver qu'on peut réussir en étant autiste Asperger, c'est un moteur. Mais ma vraie ambition, c'est de conquérir le monde !"