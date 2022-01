Sotteville-lès-Rouen. Près de Rouen, Martine Cottin est collectionneuse de boutons

Difficile pour Martine Cottin de se souvenir quand elle a débuté sa collection de boutons. "Ça fait depuis, au moins, 50 ans", sourit cette retraitée, rencontrée au sein de la maison des associations de Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), où elle passe beaucoup de temps à créer et à travailler des objets, dont le bois.

Des boutons à 600 euros

Elle est devenue passionnée de boutons lorsque, plus jeune, elle est "tombée dans la boîte de [sa] grand-mère". Martine Cottin remarque alors les couleurs, le toucher et le bruit que font ces boutons. "C'est ce qui permettait de m'occuper aussi quand j'étais plus petite", se remémore-t-elle.

Au fil des années, débute alors une collection. "Lorsque j'étais étudiante et que j'habitais à Paris, je me rendais aux puces", raconte Martine Cottin qui a, depuis, accumulé des milliers de boutons. Difficile d'ailleurs de donner un chiffre précis. "Je collectionne principalement les boutons de haute couture du XXe siècle", poursuit-elle en citant, par exemple, le créateur François Hugo. Certains des boutons peuvent valoir 600 euros pièce, autant dire que la collection accumulée par Martine Cottin représente une petite fortune.

Voyage en Chine

Pour compléter sa collection, la retraitée sillonne les foires à tout de l'agglomération, mais aussi les brocantes et les braderies des régions voisines. "On espère toujours trouver un bouton que l'on n'a pas !" Elle rapporte également des boutons trouvés lors de voyages à l'étranger, comme en Chine il y a une dizaine d'années.

Martine Cottin possède plusieurs milliers de boutons, datant essentiellement du XXe siècle. - Amaury Tremblay

Martine Cottin met aussi en valeur sa collection en présentant ses boutons sous cadre, agrémentés d'une aquarelle. Une partie de sa collection est présentée dimanche 13 octobre 2019 lors de la seizième bourse de collectionneurs de boutons et accessoires du costume à Sotteville-lès-Rouen.

Dimanche 13 octobre 2019, de 9h à 17h, dans le hall de l'école Raspail à Sotteville-lès-Rouen. Entrée libre. Tél. 02 35 73 33 20

A LIRE AUSSI.

Les projets à venir dans le sud de la Métropole de Rouen

La secrétaire d'État à la Ville en visite dans les quartiers prioritaires près de Rouen