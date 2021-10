Rouen. Rouen : une course poursuite perdue d'avance

C'est dans la nuit du 7 octobre 2017 qu'une voiture de la BAC repère un véhicule allant à trop vive allure à Rouen (Seine-Maritime) rive gauche. Gyrophare et sirène n'empêchent pas le conducteur de poursuivre sa cavale à plus de 100 km/h diront les policiers. Il slalome dans les rues piétonnes, brûle plusieurs feux rouges, emprunte la ligne de métro à contre sens, méprisant le danger, zigzaguant à chaque obstacle du matériel urbain. Il a manifestement décidé d'échapper à son interpellation, son casier judiciaire fait déjà mention de deux condamnations pour vols et infractions routières.

Il blesse un policier

La course poursuite continue dans le périmètre de Rouen à Saint Etienne du Rouvray. Il percute des véhicules en stationnement, acculé, il s'arrête provisoirement pour mieux repartir en trombe jusqu'à ce qu'un renfort de voitures de Police parvienne à l'entourer. Pour se dégager, il décide alors de foncer sur l'une d'elles, immobilisant son propre véhicule. Les policiers constatent une hargne et féroce volonté d'en découdre, l'un d'entre eux est sérieusement blessé dans la bagarre, avant que le prévenu ne soit plaqué au sol et menotté. À la barre, il déclare : "je ne suis pas fait pour aller en prison". Pour la partie civile, "l'inconscience doit être sanctionnée", tandis que le Procureur constate que "le prévenu n'a pas pris conscience de la gravité de son acte". Sa défense déclare :"mon client a trop tardivement pris conscience des conséquences de son acte".

Après délibération, le Tribunal le relaxe.

