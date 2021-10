Étretat. Passage de témoin à Étretat autour de la ferme du Valaine

La ferme du Valaine est située sur les hauteurs d'Étretat. Cela fait 37 ans que son propriétaire, Bernard Dherbécourt, façonne sa chèvrerie à son image: respectueuse de l'environnement. Sa mode est le saltus. Il s'agit de consommer seulement ce que la nature produit en excès.

L'heure de la retraite a donc sonné. Bernard Dherbécourt laissera le Valaine le 31 décembre 2017. Depuis trois ans, il recherchait un repreneur respectant ses valeurs.

Quatre amis d'enfance se lancent dans la reprise du Valaine

C'est chose faite avec quatre jeunes du pays de Caux, quatre amis d'enfance: Anne-Charlotte Cornu (26 ans) licenciée en psychologie et qui passe actuellement son diplôme de chef d'exploitation, Julien Hartmann (26 ans) qui travaille dans un hôtel-restaurant sur Rouen, Joseph Fouqué (28 ans) garagiste à Goderville et Boris Fouqué (24 ans), pâtissier qui est actuellement en formation yoga et arts martiaux en Chine.

La petite bande se lance dans un vrai projet de vie. Ils vont continuer à produire ce que produit le Valaine. C'est-à-dire du fromage, du chocolat et de la glace au lait de chèvres. Et pour apporter leur touche, l'activité sera étendue, avec une gamme de pâtisserie, de la permaculture et l'exploitation d'un gîte. Le dossier de reprise de ces quatre jeunes sera examiné le 15 novembre 2017. Ils ont besoin d'être soutenus et ont lancé une collecte participative.

• BONUS: le reportage Tendance Ouest:



