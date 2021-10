Caen. A Caen, une halle gourmande et normande

Ceux qui connaissent les halles de Lyon ou de Bordeaux n'auront pas de mal à l'imaginer: à Caen (Calvados), une halle gourmande verra le jour d'ici 2021, place de la République, sur l'emplacement du parking. Poissonnerie charcuterie, épicerie fine, primeur, caviste ou pourquoi pas un stand de macarons... Une trentaine de commerces de bouche y occuperont des comptoirs permanents, répartis sur 1 200 m2 d'espace couvert.

Au centre et sur des terrasses, des espaces seront aménagés pour s'installer et déguster les produits glanés à droite à gauche sur place. "L'idée est de pouvoir prendre un plateau de fruit de mer de l'un des stands avec une bouteille de vin achetée dans la boutique à côté", décrit Laurent Chemla, PDG de Jel Diffusion, retenu pour le projet. Certains stands pourront même aménager un petit espace de restauration de quelques places.

Vitrine gourmande et normande

Une jolie vitrine, installée en plein centre-ville, pour valoriser "le local et les circuits courts" présente Laurent Chemla. Et la gourmandise normande s'y voudra accessible. "On peut imaginer quelques commerces un peu haut de gamme mais nous voulons vraiment faire de la halle un lieu vivant, ouvert à tous où, des jeunes, des gens qui travaillent aux alentours puissent venir déjeuner le midi", poursuit le directeur.

La halle sera ouverte du lundi au samedi et peut-être même le dimanche, les horaires seront étendus en fin de semaine pour correspondre à la demande de la clientèle. L'objectif est d'en faire "un lieu de vie quotidien", valorisant les commerçants locaux. "On est plus fort quand on est réunis", insiste Laurent Chemla. Et le succès semble être au rendez-vous: plusieurs commerces se sont déjà montrés intéressés par un emplacement.

