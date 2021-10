Bénouville. A Caen, le snacking bio se prépare de mère en fille

Tartes, quiches, sandwichs... À l'heure du déjeuner le choix est vaste. Mais si le repas peut être composé de produits bios et locaux, il n'en sera que meilleur. C'est le pari que relèvent, depuis le 27 septembre 2017, Florence et Agathe Barret. La mère et la fille se sont lancées dans le snacking bio. Leurs produits sont vendus dans le Biocoop du Passage Démogé de Caen (Calvados). "Le bio, je suis dedans depuis huit ans maintenant", explique Florence, la maman. Avant d'arriver à Caen, elle était boulangère bio à Cherbourg dans la Manche. "Nous avons eu des commandes de la part des magasins bio pour faire du prêt-à-manger, alors oui, il y a une véritable demande", continue Agathe, étudiante à Sciences-Po à Caen, et qui aide sa mère dans le management et les livraisons.

Fournir un repas complet

"On fait nous même notre beurre, notre jambon-beurre ne sera donc jamais le même. On peut faire du beurre aux herbes de Provence, à l'aneth, pour aller avec du saumon...", explique Agathe un sourire aux lèvres. "Ce qui marche le mieux, c'est ma tarte au citron", ajoute sa mère, malicieuse. Les deux femmes produisent entre 30 et 55 pièces par jour. "Le but est vraiment de fournir un repas complet aux consommateurs" et avec des produits locaux. "Nous nous servons des fruits et légumes des réseaux Biocoop du Calvados, la viande, elle, vient d'Ille-et-Vilaine".

Dans quelques semaines, les petits snacking bio de Florence et Agathe seront présents dans les Biocoop d'Ifs et d'Hérouville-Saint-Clair.

