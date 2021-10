Petit-Quevilly. Les travaux terminés, QRM et le FC Rouen vont pouvoir retrouver le stade Diochon

À quatre jours de son premier match de Ligue 2 depuis 12 ans, Robert-Diochon est toujours en pleine effervescence. Ce lundi 9 octobre 2017, les ouvriers étaient à pied d'oeuvre pour des finitions parfois majeures, comme remettre les buts en place sur la nouvelle pelouse. Mais selon Michel Mallet, président de Quevilly Rouen Métropole, tout sera bien en place ce vendredi 13 octobre 2017 pour que QRM reçoive l'AC Ajaccio.

Aux normes pour la Ligue 2

Pendant que ses joueurs jouaient leurs cinq premiers matches à domicile au Mans et que le FC Rouen s'exilait à Yvetot, les travaux menés par la Métropole Rouen Normandie ont permis de refaire l'éclairage, de créer un PC sécurité, d'installer une trentaine de caméras de vidéosurveillance, de déplacer la pelouse et de reboucher le fameux tunnel d'entrée des joueurs.

"On n'a pas eu le choix. Vu que la pelouse était décalée de deux mètres vers la tribune officielle, l'entrée se serait retrouvée à moins d'un mètre de la ligne de touche, explique Michel Mallet. Maintenant, on aura une belle entrée face aux tribunes, donc c'est un mal pour un bien !" Ne reste plus qu'à tester ce nouveau Diochon en conditions de match !

