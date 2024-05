Le Petit-Quevilly. Quand Diochon se transformait en théâtre des rêves

Le dénouement de cette saison n'est pas le plus joyeux pour les pensionnaires du stade Robert Diochon, une descente de Quevilly Rouen Métropole (QRM) et de Rouen Normandie Rugby (RNR) sans parler du destin incertain du Football Club de Rouen 1899 (FCR). Des moments tristes pour les clubs de l'agglomération mais il est bon de rappeler que l'enceinte a connu des instants de folies.

La gloire à Diochon

"La victoire face à Monaco restera un de mes plus beaux souvenirs à Diochon tant elle était inattendue", témoigne Nathan Fournil, abonné du FCR depuis 2019. Le 8 février 2024, Rouen a sûrement connu l'une de ces plus belles soirées, une qualification face à Monaco au tir au but devant un stade à guichets fermés. "J'ai perdu ma voix pendant 2 jours après le match tellement j'ai chanté", Nathan faisait partie du Kop Lenoble en fusion jusqu'à la délivrance du second arrêt de Léonard Aggoune offrant la victoire à Rouen. En 2012, le stade Robert Diochon a déjà connu cette ferveur en coupe de France mais cette fois grâce à l'US Quevilly (Ex-QRM) et son épopée jusqu'en final face à Lyon. "Un parcours humain fantastique et merveilleux", soulignait Régis Brouard, coach des Normands, après la défaite 1 à 0 au stade de France. Diochon a accueilli la compétition jusqu'aux huitièmes de finale face à Orléans (victoire 2-0 après prolongation), avant de connaitre une délocalisation à Caen au stade Michel D'Ornano pour des raisons de sécurité. Les amoureux du ballon ovale ont eux aussi connu des moments historique, le 24 mai 2019 le stade rouennais est devenu le premier club normand de rugby à accéder à la deuxième division en battant Alby (24-12), devant des supporters venus en nombre.