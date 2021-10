Caen. Football : Quevilly-Rouen Métropole s'offre le Stade Malherbe de Caen

Le match.

Dans un stade Heurtematte de Dives sur Mer (14) observateur et garni d'un demi millier de spectateurs, la première période n'accouche que d'une prestation sans rythme et seulement ponctuée de quelques escarmouches, la plus grosse étant un penalty manqué par Caddy qui a vu son essai repoussé par la transversale de Samba (38e). Caennais et Rouennais sont parvenus à légèrement augmenter leur curseur, histoire de trouver enfin le chemin des occasions, puis des filets. D'abord par Caen et Valentin, tout proche d'ouvrir le score sur un coup de tête de peu hors cadre (54e), puis rapidement par QRM qui trouve l'ouverture, Caddy transformant cette fois son occasion devant Samba (58e). Les Caennais montrent peu d'allant et QRM en profite pour faire le break, sur un nouveau penalty que cette fois, Romain Basque transforme (68e). Caen ne réagit guère et QRM se retrouve proche de corser encore un peu plus l'addition, Caddy ratant l'immanquable, seul devant le but (84e). QRM conserve son avantage sans trembler tandis que le SMC laisse filer jusqu'au coup de sifflet final. Sans la moindre réaction.

Le film.

38e : Penalty frappé sur la barre par Caddy, Caen s'en sort bien.

58e : Décalé sur le côté gauche, Madjani centre pour Caddy qui bat Samba de près.

Caen : 0- QRM : 1

68e : Nouveau penalty pour QRM, cette fois transformé par Romain Basque.

Caen : 0- QRM : 2

Fiche technique :

Mi-temps : 0-0, Arbitre : M. Lesage, Spectateurs : 500

CAEN : Samba, Valentin, Bessat, Genevois, Diomandé, Delaplace, Deminguet, Armougom, Peeters, N'Kololo, Kouakou, remp : Dabo, Voisin, Bazile, Rodelin, Leborgne. entr : Patrice Garande

QRM : Hartock, Basque, Boujedra, Clauss, Delaunay, Lefort, Madiani, Oliviera, Ramon, Rogie, Salze, Sery, Tauflieb, Tie Bi, Vignaud, entr : Manu Da Costa

BUTS : Caddy (58e), Basque (68e) pour QRM.

