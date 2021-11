Caen. Football (amical) : Caen bat le Paris FC à Évreux

Le match.

D'entrée, les Caennais tentent de mettre les Parisiens dans le doute. Sur une déviation de Tckokounté, il s'en faut d'un rien pour que Beauvue n'ouvre le score (2e). Une alerte qui rappelle le PFC à un bloc bas, le SMC lui, possédant le ballon. Mais sur leur première sortie, les Franciliens font "mouche", Sarr perfore la défense normande et même si Zelazny freine sa frappe, le ballon file dans le but (19e). Caen est pris à revers mais tente de refaire son retard en développant beaucoup de tentatives sur les flancs de la défense adverse mais rien n'y fait. Au contraire, Zelazny doit se montrer présent sur un dernier centre parisien dans cette première période (40e).

Renversement en quatre minutes

Le second acte re-débute par un festival de Sarr puis à une lourde frappe de Perraud, les deux ne devant leurs échecs qu'à deux belles parades de Zelazny (48e, 52e). Mais Caen fini par se rebiffer réellement et l'égalisation est signée Beauvue, juste avant l'heure de jeu (58e). Dans la foulée, c'est un nouveau coup de tête signé Crivelli qui est repoussé par Dilo mais Guilbert est là pour doubler la mise (61e). En quatre minutes et dans un temps plus faible, les Normands ont renversé le match. Un avantage qui redonne des couleurs à la prestation des hommes de Fabien Mercadal pendant que ceux de Bazdarevic semblent s'éteindre. Kouakou manque l'opportunité de plier les débats (74e) et Ninga voit son coup de canon repoussé par Dilo (78e). Plus rien n'est inscrit au tableau d'affichage jusqu'au coup de sifflet final, matérialisant le succès caennais.

Les buts.

19e : Sur son côté, Sarr se joue de Baysse et sa frappe, seulement freinée par Zelazny, termine sa course au fond des filets.

Caen : 0- Paris FC : 1

58e : Longue touche de Guilbert de la droite pour Crivelli qui dévie astucieusement le ballon vers Beauvue au second poteau, le buteur normand égalise sans trembler.

Caen : 1- Paris FC : 1

61e : Coup franc botté rentrant par Peeters qui parvient à Crivelli. L'attaquant caennais voit sa tête repoussée par Dilo mais Guilbert jaillit et marque.

Caen : 2- Paris FC : 1

86' 🔁 Le jeune Thomas Chesnel fait son entrée sur la pelouse et remplace @PaulBaysse. #PFCSMC 1-2 — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) September 7, 2018

La fiche.

CAEN : Zelazny, Guilbert (Gradit 68e puis Guilbert 70e), Baysse (Chesnel 88e), Diomandé (Genevois 46e), Imorou (Armougom 46e), Oniangue (Dabo 46e), Peeters, Deminguet, Khaoui (Ninga 70e), Beauvue (Kouakou 68e), Tchokounté (Crivelli 46e), entr : Fabien Mercadal

PARIS FC : Dilo, Yohou, Kanté, Karamokoh, Perraud, Akichi (Mandouki 46e), Kouamé (Gbelle 72e), Pirtoipa, Azevedo (Wamangituka 58e), Ourega (Bougrine 46e) , Sarr (Saint-Louis 70e), entr : Mehmed Bazdarevic

Buts : Caen : Beauvue (58e) et Guilbert (61e) , Paris FC : Sarr (19e)