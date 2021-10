Lillebonne. Emploi : un stage pour redonner confiance à Lillebonne 

C'est la Maison des compétences de Lillebonne qui propose ce stage de sept jours: Osez être vu-e et entendu-e. Il s'agit de restaurer l'estime, la confiance et l'image de soi pour être au meilleur de ses capacités pour affronter et réussir les démarches d'une recherche d'emploi. Cet atelier se veut très pratique: savoir poser sa voix, bouger son corps, s'habiller et autres. Écoutez Damien Restoux, le responsable de la Maison des compétences de Lillebonne:

Stage de confiance en soi à la Maison des compétences de Lillebonne Impossible de lire le son.

Le stage Osez être vu-e et entendu-e débute ce lundi 9 octobre à la Maison des compétences de Lillebonne. 45 personnes se sont inscrites. La Maison des compétences qui propose très régulièrement des stages pour les personnes à la recherche d'un emploi (il n'est pas nécessaire d'être chômeur). Ces stages sont gratuits. Le programme et le calendrier sont à retrouver sur le site internet de la Maison des compétences de Lillebonne.