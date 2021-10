Saint-Lô. Normandie : tchattez pour trouver un emploi

La recherche d'emploi est un parcours du combattant. Le Web offre des outils pour arriver au bout, mais il y a de quoi se perdre. Vendredi 9 décembre 2016, en Normandie, Pôle Emploi répond à toutes vos questions sur le sujet, en direct sur tendanceouest.com de 12h à 14h.

Pas de recherche d'emploi sans le Web

Première étape pour le candidat, réaliser son CV. Du CV préformaté aux meilleurs conseils pour réaliser son CV en 3 clics, il est maintenant possible de réaliser un beau CV numérique, du premier coup.

Deuxième étape, faire le ménage sur ses profils en ligne. Les réseaux sociaux peuvent être un accélérateur pour le candidat. De Linkedin à Facebook, les recruteurs utilisent les réseaux pour trouver le bon profil ou pour récupérer toutes les informations sur le candidat. À lui de montrer son meilleur profil!

Ensuite, la recherche commence: salons en ligne, emplois stores, ou sites d'annonces: ces outils, bien utilisés, permettent de trouver des pistes en quelques clics.

Rechercher un emploi passe aujourd'hui obligatoirement par le numérique. Alors avec le Tchat Pôle Emploi — Tendance Ouest de ce vendredi 9 décembre, on vous donne le mode d'emploi pour trouver un emploi, en mode digital!

Posez-nous des questions dès maintenant, en postant votre commentaire sur cet article:

• Comment faire un CV en ligne?

• Surveiller et gérer sa e-réputation

• Bien utiliser les réseaux sociaux

• Comment être vu sur le Web?

• Quels sont les meilleurs salons en ligne?



Une équipe d'experts sera là pour vous répondre en direct sur notre site de 12h à 14h le vendredi 9 décembre 2016:

• Un représentant de l'entreprise FX Factory, spécialisée dans le développement et l'intégration de solutions IT Open Source;

• Un membre de la Manche Open School, école de codage;

• Et un responsable groupe de formations FIM: Filière Web-Multimédia



A LIRE AUSSI.

Calvados: 50 postes à pourvoir dans le numérique

Les trois grands challenges de la SNCF en Normandie