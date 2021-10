Carentan. Carentan, ville mythique pour les joueurs de Call of Duty

De l'aveu de l'éditeur de Call of Duty, c'est l'"une des cartes les plus appréciées du jeu". Carentan fait son retour dans la nouvelle édition du jeu vidéo culte, consacrée à la Seconde guerre mondiale.

La commune du centre-Manche a inspiré ce niveau du jeu, qui ne sera dans un premier temps disponible que dans l'édition Digital Deluxe du jeu, qui sortira vendredi 3 novembre 2017, ou pour les possesseurs du "Season Pass". Les autres joueurs devront patienter quelques mois avant de pouvoir jouer sur la map Carentan.

Carentan, one of the most beloved MP maps, makes its return in #CODWWII! Available Day 1 for Season Pass and Digital Deluxe Edition owners. pic.twitter.com/6UQv5eBFtA