Caen. Les académiciens caennais font le mur

C'est bien pour cette raison que la Fête de la science existe en Normandie : démystifier ce qui pour le plus grand nombre demeure une énigme. Surfant sur cette idée, les 45 membres associés de l'Académie des sciences, arts et belles lettres de Caen (Calvados) ont décidé de participer à l'événement qui se déroule du samedi 7 au dimanche 15 octobre 2017, avec 300 animations à la clé. Parmi elle, un "mur intelligent" sera proposé au public, samedi 14 et dimanche 15, sur le campus 2 de l'université de Caen (10h-18h).

Découvrir les académiciens emblématiques

"Il s'agit d'un grand écran ludique qui permet aux visiteurs de découvrir les académiciens célèbres de Caen", explique Laurent Bellamy, en charge de la communication pour l'académie. De quoi découvrir le parcourt d'Anne-Marie d'Hautefeuille dont le père fut guillotiné et qui se battit contre la peine de mort dès la première moitié du début du XIXe siècle. L'occasion aussi d'en apprendre sur Jacques Moisant de Brieux, fondateur de l'académie de Caen en 1652. "Nous demeurons une société savante dont l'objectif est l'émulation intellectuelle, favorisée par la mise en relation de nos trois disciplines."

Freud et le trauma du Nobel

