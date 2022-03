Sous les pavés, des coquilles St- Jacques ! Vendredi 10 et samedi 11 mars 2017, l'Ecole supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction (ESITC) de Caen (Calvados), présente au grand public "les innovations et les révolutions dans le domaine du BTP" à l'occasion des journées des métiers de l'innovation BTP. Parmi ses innovations, un éco-pavé drainant constitué de gravier mais aussi à 40% de coquilles Saint-Jacques. "On s'est rendu compte que la coquille St-Jacques était une ressource que l'on avait en grande quantité en Normandie mais qui pour autant n'était pas valorisée. Concassée, elle peut s'approcher du gravier", présente Oliver Cortier, doctorant à l'ESITC.

Un pavé drainant

Le second enjeu de cet éco-pavé est sa capacité de drainage des eaux. "La ville, c'est à la fois un parapluie et un entonnoir. L'imperméabilisation des revêtements entraîne un assèchement des sols tandis que les réseaux de canalisation concentrent les risques de débordement et de pollution" explique-t-il. La solution? "Un revêtement perméable qui permet de drainer et filtrer les eaux pluviales et ainsi retrouver un cycle naturel".

Depuis un peu moins d'une dizaine d'années l'école travaille à l'élaboration de ce projet et les premiers tests s'avèrent concluants. Après les places de parking de l'école, Caen la Mer est intéressée pour en équiper un des quartiers de la ville de Caen.

Trois thématiques majeures

À l'occasion de cette journée portes ouvertes, trois thématiques majeures ont été abordées. La révolution numérique dans le BTP s'articule aujourd'hui autour de la réalité virtuelle, augmentée et l'impression 3D. Ces trois outils permettent aux ingénieurs des mesures plus précises et un gain de temps. Du côté de la transition énergétique, un projet de développement de biofaçade et de toitures est en train de voir le jour, avec la culture de micro-algues pouvant être utilisées pour la production d'énergie. Enfin, l'éco-pavé s'inscrit dans une logique de préservation des ressources naturelles.

Pratique. Inscription et programme de la journée porte ouverte du samedi 11 mars 2017 sur www.jactiv-construction.fr

