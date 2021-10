Cherbourg. Habitants du Cotentin, testez vos connaissances autour d'un jeu !

Dans le Jeu du Cotentin, chaque joueur a sa propre case-départ : sa commune de résidence. "Le plateau représente une carte, de La Hague à Carentan, de Portbail à Gatteville" souligne Grégory Bordier. Ce Breton de 40 ans a fondé son entreprise de jeux de société en 2007. Il a aujourd'hui une quinzaine de jeux locaux à son actif. Après le Jeu du Pays de Caen en 2016, il publie cette année le Jeu du Cotentin et le Jeu du Pays d'Auge.

Charades, devinettes, mimes...

Après avoir lancé le dé, une escapade de quarante minutes débute. Chaque joueur - ou équipe - doit décrocher des "cartes sites", comme le château de Bricquebec, la rade de Cherbourg ou le phare de Goury. Pour cela, il faut répondre à des questions ludiques. "On me parle souvent d'un Trivial Pursuit local. Mon jeu se veut quand même plus ludique, avec des devinettes, des charades, des questions junior et des questions-photos".

Des découvertes sur le terrain

Cinéma, gastronomie, célébrité, patrimoine… Tout le Cotentin est dans cette boîte. Les incontournables, mais aussi des découvertes hors des sentiers battus. "Cela m'a pris six à huit mois de travail, précise Grégory Bordier, nous sommes allés dans chaque commune, et ce sont les rencontres avec les habitants qui m'ont inspiré certaines questions". C'est ainsi qu'il découvre les Pierres pouquelées de Vauville, ou le petit port du Houguet à Herqueville.

Le jeu du Cotentin et le jeu du Pays d'Auge seront disponibles dans le courant du mois d'octobre 2017, à 2000 exemplaires chacun. Le jeu du Pays de Caen est exceptionnellement réédité pour les fêtes de fin d'année. A l'avenir, Grégory Bordier prévoit déjà de s'attaquer au pays Saint-Lois, au Coutançais et à l'Avranchin.

Pratique. Le jeu du Cotentin, du Pays d'Auge et du Pays de Caen, à retrouver chez les distributeurs habituels. Tarif : 34,90 euros. À partir de 7 ans. Deux joueurs et plus. Idéal en équipe.

