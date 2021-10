Le-Havre. Télévision : un best-sellers du Rouennais Michel Bussi adapté en série

Michel Bussi, en bon auteur à succès qu'il est, a le luxe de choisir. Plusieurs producteurs se sont manifestés pour acheter les droits de Maman a tort, le best-seller du Rouennais sorti en 2015. "Nous les avons auditionnés et nous avons choisi le projet le plus abouti et le plus fidèle au roman", explique l'écrivain. C'est donc MFP, une filiale de France Télévision, qui a racheté les droits il y a deux ans. Le livre sera adapté en une série de six épisodes de 52 minutes pour France 2.

Tournage au Havre et à Deauville

"Il y a une dimension feuilletonesque dans mon livre qui correspond bien au format de la série. Il aurait été compliqué de l'adapter au cinéma", se félicite l'auteur. Le tournage se poursuit jusqu'à la fin du mois d'octobre, principalement au Havre. Michel Bussi s'est rendu sur place. "Il y a des scènes tournées sur le port avec des poursuites de voitures qui devraient être spectaculaires, il y a des scènes sur la plage, en haut des falaises... Ils vont vraiment respecter les lieux."

L'histoire de ce petit garçon de 3 ans et demi qui affirme que sa maman n'est pas sa vraie maman, était de toute façon indissociable de la cité océane. Une ville résolument cinématographique selon l'équipe. Verdict sur vos écrans courant 2018.

