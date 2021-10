Caen. "Made in Normandie", rendez-vous du savoir-faire normand

Émilie Réault, créatrice du site de vente en ligne ell-m.fr et Géraldine Baraud, journaliste, créatrice et auteure du blog mathildeetguillaume.com sont attachées au savoir faire français. Les deux Caennaises ont eu l'idée d'offrir un regard neuf au grand public sur les artisans normands émergents. L'idée? "Montrer une Normandie plus dynamique et moderne." Une invitation au partage et l'échange autour des créations artisanales.

Le rendez-vous aura lieu dimanche 8 octobre au restaurant la Fabrique, à Lion-sur-mer (Calvados). Les exposants utiliseront pleinement le lieu en se servant du mobilier présent afin d'exposer leurs oeuvres.

Apprendre à nouer un noeud papillon, réaliser un bracelet, confectionner un coussin… font partie de la kyrielle d'ateliers proposés et animés par les créateurs présents. Une dégustation gourmande et chocolatée ponctuera toute cette journée découverte.

Création d'une oeuvre d'art photographique participative

Une oeuvre d'art collective, animée par l'auteure-photographe Audrey Pasquet, proposera aux petits et grands de symboliser une nouvelle vision reflétant le "Made in Normandie" en prêtant leur regard à la photographe le temps d'une prise de vues cadrée uniquement sur les yeux. Un pêle-mêle de l'ensemble des clichés sera adressé par mail à chacun des participants à l'animation.

Pratique. Dimanche 8 octobre 2017, 10h-18h. La Fabrique, boulevard du Calvados à Lion-sur-Mer. Entrée libre.

A LIRE AUSSI.

En Normandie, lancement de la mission attractivité: comment vendre la région dans le monde entier?

D'Alicante à Marseille via Alger : l'histoire d'un des derniers pastis "made in Marseille"

Dans la capitale britannique de la céramique, les artisans cassent le moule