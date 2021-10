Rouen. Le Challenge sportif, une bouffée d'air pour les détenus à Rouen

Ils étaient une quarantaine, lundi 2 octobre 2017, à participer à la première partie du Challenge Sportif organisé par le Comité départemental olympique et sportif de Seine-Maritime (CDos76) au sein de la maison d'arrêt de Rouen (Seine-Maritime). "Cette 9e édition se déroule sur trois jours, les lundis 2, 9 et 16 octobre 2017, explique Elodie Guénard, chef de projet au CDos76. Pendant les deux premières rencontres, nous proposons aux détenus des ateliers sportifs et citoyens. Lors de la dernière journée sera projeté un film retraçant les exploits du quadruple médaillé olympique Jessie Owens aux Jeux olympiques de Berlin en 1936. Cette projection sera suivie d'un débat entre les détenus, animé par le Défenseur des droits".

Des activités sportives autour du thème "Citoyenneté et prévention"

Sortis de leur quotidien carcéral, les détenus participant à cette première partie du Challenge ont pu découvrir le lundi 2 octobre 2017 des activités différentes de ce qu'ils vivent d'habitude, autour du thème "Citoyenneté et prévention". Entre une initiation à l'Ultimate Frisbee sur le terrain de sports en synthétique de la maison d'arrêt, une rencontre avec Sébastien Lecocq, ancien vice-champion du monde de Ju Jitsu brésilien et une "battle de danse et d'arguments", cet après-midi ne ressemblait pas à une après-midi ordinaire en prison.

"C'est une très belle initiative qui nous est offerte, reconnaît Soufiane. C'est l'occasion pour nous, détenus, de rencontrer des gens de l'extérieur, de nous mélanger aux autres détenus, de découvrir d'autres sports et d'enrichir nos connaissances sur les plans sportif et citoyen".

Transmettre les valeurs véhiculées par le sport

La démonstration de Ju Jitsu par Sébastien Lecocq et l'échange qui a suivi avec lui ont permis de rappeler les règles de civisme, similaires aux valeurs véhiculées par le sport. La "battle de danse et d'arguments" sur le thème du bien-vivre ensemble a, elle, permis aux participants d'échanger, de débattre, de donner leur opinion, d'apprendre à ne pas être d'accord avec ses interlocuteurs.

"Nous sommes toujours très surpris de voir à quel point les messages de prévention sur la discrimination, la citoyenneté, le respect passent bien à travers cet outil d'animation qu'est la battle", explique Armélio, animateur et professeur de danse de l'association Just Kiff Dancing.

Une excellente collaboration entre les différents acteurs

Encadrés par les trois moniteurs de sport de la maison d'arrêt - des surveillants spécialisés dans la pratique du sport - et sous le regard bienveillant de Malou Connan, directrice adjointe de la maison d'arrêt chargée du sport, les détenus ont donc suivi le programme du jour avec un enthousiasme partagé par le personnel carcéral.

"C'est une immense chance que nous avons de pouvoir organiser un événement pareil, reconnaît Stéphane Duval, responsable du sport au sein de la maison d'arrêt de Rouen. C'est le fruit d'une excellente collaboration entre les moniteurs de sport, la direction de la maison d'arrêt, le CDos76 et les partenaires du Challenge".

Mais quand on lui demande s'il serait possible d'organiser plus d'événements similaires au sein de la maison d'arrêt, Stéphane Duval n'est pas forcément convaincu. "C'est difficile de proposer des activités à 500 détenus qui ont des goûts et des comportements différents. Les locaux ne sont pas extensibles, et le nombre de places toujours limité si l'on veut que l'activité se passe bien. Je pense qu'il vaut mieux proposer moins de choses mais d'une grande qualité, comme le Challenge Sportif, que de multiplier les activités d'une qualité moyenne".

Pratique. Prochain rendez-vous pour le Challenge sportif le lundi 9 octobre 2017. Le thème de cette journée sera "Santé et bien-être".

