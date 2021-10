Rouen. Rouen veut devenir la capitale européenne de la voiture sans chauffeur [photos]

Des voitures qui circulent toutes seules, sans chauffeurs, pendant que leurs passagers se détendent, ça ne tient plus de la science fiction. Lundi 2 octobre 2017, les six partenaires publics et privés, membres du Rouen Normandy Autonomous Lab, ont officialisé la mise en route prochaine de cinq véhicules autonomes et électriques sur la zone du Madrillet, à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime).

Un événement historique selon les initiateurs de ce projet, qui espèrent ainsi faire de Rouen la "capitale européenne de la voiture autonome". Et de rappeler que la métropole sera la première en Europe a faire circuler ce type de véhicules sur des routes ouvertes à la circulation. La première commencera à rouler dès ce mois de décembre 2018.

Trois itinéraires possibles

À l'aide d'une application, les utilisateurs pourront appeler le véhicule et se faire conduire sur trois itinéraires prédéfinis d'un total de 10 kilomètres autour du Madrillet. "Le but c'est de compléter l'offre des transports avant ou après le terminus du métro. Nous voulons desservir le premier et le dernier kilomètre", résume Thierry Mallet, le PDG de Transdev.

D'un coût total de 11 millions d'euros pour la recherche et l'équipement des véhicules, cette expérimentation est financée par un partenariat entre entreprises privées (Transdev, Renault, Matmut, Caisse des dépôts) et collectivités (Région Normandie, Métropole Rouen Normandie). Les derniers détails sont en train d'être réglés, il ne faudra plus longtemps pour embarquer à bord de cette "voiture du XXIe siècle".

